Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Muğla genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, narkotik suçlarla mücadelede önemli bir darbe vurdu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışmalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği şüphesi taşıyan maddeleri yakaladı.

Operasyonlarda toplam 24 bin 152 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 9 gram skunk, 8 gram kokain, 5 adet A4 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 61 bin 510 TL nakit para, 5 Euro, 17 gram altın ve suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer paralar ele geçirildi. Bu maddelerin sokak değeri yüz binlerce lirayı bulurken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde uyuşturucu trafiği büyük ölçüde engellendi.

Kapsamlı operasyon kapsamında 17 şüpheli uyuşturucu kullanma suçundan, 13 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem gördü. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA