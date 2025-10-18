Gaziantep Nurdağı’nda Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücünün yol kenarına çektiği araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak büyük hasar gördü.

Gaziantep Nurdağı’nda Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. Yavuzselim Mahallesi’nde gece yarısı saatlerinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EAB 86 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yol üzerinde ilerlerken durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek dışarı fırladı ve canını kurtardı.

Olay, çevredekilerin panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesiyle hızla gelişme gösterdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale etti. Çevre sakinlerinin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil, çıkan yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

