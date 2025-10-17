7. Kayseri Bilim Festivali Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı.

7. Kayseri Bilim Festivali Başladı
Konya Bilim Merkezi'nin insansı robotu "Fastman", protokol üyelerini karşıladı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençleri bu tür programlarda görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Böyle bir organizasyona yedinci kez ev sahipliği yapmanın önemine dikkati çeken Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç ise 3 gün sürecek festivalde alanda kurulan çadırlarda, robotik sistemlerden yapay zekaya, sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe kadar birçok uygulamalı bilim deneyimlerinin katılımcılarla buluşacağını belirtti.

Festival kapsamında yarın SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapacağını dile getiren Büyükkılıç, Kayserilileri gösteriyi izlemeye davet etti.

Kaynak: AA

