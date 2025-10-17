Midesinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da midesinde uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Son Güncelleme:
Midesinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurdukları otobüste İran uyruklu yolcu A.M'nin (20) durumundan şüphelendi.

Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile A.M'nin vücudundan 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

