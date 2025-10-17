Sivas'ta Kaçak Tütün Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

D-100 kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada aracın arka koltuğuna ve bagajına gizlenmiş 30 çuval, yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün bulundu. Şüpheli N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA