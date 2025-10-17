Bursa'da Acı Olay! Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da Acı Olay! Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
Bursa'nın İnegöl'ün kırsal Esenköy Mahallesi'nde Hakan Kozan (55), gittiği tarlasında çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarmanın tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

