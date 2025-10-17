Elazığ'da Yangın Çıkan Ev Küle Döndü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir köy evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan S.’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

