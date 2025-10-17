Elazığ'da Yangın Çıkan Ev Küle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan S.’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA