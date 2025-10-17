ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DGS ek yerleştirmede tercih yapan aday sayısı 17 bin 593 olurken yerleştirilen aday sayısı ise 5 bin 482 olarak açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi