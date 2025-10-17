Yanan Kamyonet Hurdaya Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bucak’a bağlı Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ACT 523 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kamyonet yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA