Yanan Kamyonet Hurdaya Döndü

Burdur’un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yanan Kamyonet Hurdaya Döndü
Yangın, saat 13.30 sıralarında Bucak’a bağlı Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ACT 523 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kamyonet yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

