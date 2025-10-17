Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık ve silahlı tehdit suçlarından aranan 5 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 6 bin TL para cezası ile aranan D.G., nitelikli dolandırıcılık ve silahlı tehdit suçlarından aranan S.H., hırsızlık suçundan aranan Ü.Y. ile M.Y. ve silahlı tehdit olayının şüphelisi S.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan 3’ü kadın toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

