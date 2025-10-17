Sahiplendiği Köpekleri İstismar Edip Katletmişti! Ankara'daki Kan Donduran Dehşette Cani Doktorun Cezası Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan vahşette yeni bir gelişme yaşandı. Sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman’ın cezası belli oldu.

Hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istenen cani doktora 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti

POŞETLERLE EVDEN ÇIKMIŞTI

28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman, sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve ardından parçalayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Duman 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Doktorun evine köpekleri götürdüğü anlar ve bir süre sonra poşetlerle evden çıkması güvenlik kamerasına yansımıştı.

17,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Duman hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İLANLARDAN BULMUŞ

Öte yandan iddianamede kan donduran detaylar yer almıştı. Hayvanlara dehşeti yaşatan saldırganın 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği öğrenilmişti.

İSTİSMAR EDİP PARÇALAMIŞ

Saldırganın yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtilmişti.

Cani doktor kendini “Sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım” diyerek savunmuştu.

Kaynak: ANKA