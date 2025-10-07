ALES/3 Başvuruları Başladı

ÖSYM, ALES/3 başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek.

ÖSYM sınav takvimine göre ALES 3 sınav başvuruları başladı.

Adaylar, 7 Ekim – 14 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

