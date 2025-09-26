ÖSYM'den Hafta Sonu Üç Sınav Birden

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 27-28 Eylül hafta sonunda üç farklı sınavı peş peşe düzenleyecek. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10) Cumartesi günü İngilizce olarak yapılacakken, Pazar günü Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) aynı anda gerçekleştirilecek. Toplamda 22 bin 773 adayın katılacağı sınavlarda, engelli adaylara ek süre tanınacak ve şehit/gazi yakınları ücret muafiyetinden faydalanacak.

e-YDS, 27 Eylül Cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra salona alınmayacak. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki elektronik sınav merkezlerinde 47 salonda yapılacak. 80 sorudan oluşan test 180 dakika sürecek. Bu sınava 5 bin 266 aday katılacak. Sonuçlar aynı gün, 27 Eylül’de açıklanacak.

HMGS/2 VE İYÖS

28 Eylül Pazar günü ise HMGS/2 ve İYÖS sınavları eş zamanlı olarak saat 10.15’te start alacak. Saat 10.00’dan sonra bina girişi kapatılacak. Sınavlar, 17 ilde 18 sınav merkezi, 60 bina ve 632 salonda gerçekleştirilecek. Her iki sınav da 120 sorudan oluşacak ve 155 dakika sürecek. HMGS’ye hukuk fakültesi mezunları ile denkliği olan yabancı hukuk eğitimi alanlar, İYÖS’e ise en az dört yıllık siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye mezunları ile denkliği olanlar başvurabilecek. Bu sınavlara toplam 17 bin 507 aday girecek (16 bin 240 HMGS/2, bin 267 İYÖS). Sonuçlar 23 Ekim’de duyurulacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 70 engelli adaya 30 dakika ek süre verileceği belirtildi. Şehit yakını, gazi ve harp malulü yakınlarından oluşan 84 aday ise sınav ücretinden muaf tutuldu. Kimlik belgesi olmayan veya fotoğraflı/kimlik numaralı TC kimlik kartı eksikliği yaşayan adaylar için sınav günlerinde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavların güvenliği ve organizasyonu için 3 bin 161 personel görev alacak.

Kaynak: DHA