2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM 2025-YKS ek yerleştirme yayımladı. Açıklamada “Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı
ÖSYM 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarını yayımladı. Adaylar 10-17 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır” denilirken, detaylar için şu ifadeler kullanıldı:

“Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

