Zorunlu Eğitimde Vahim Tablo... 220 Binden Fazla Kız Çocuğu Okuldan Uzakta

Yeni eğitim-öğretim yılı bu haftanın başında resmen başlarken, Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri yeniden gündem oldu. Türkiye’de eğitim çağındaki 221 bin 739 kız çocuğunun eğitimden uzak olduğu bildirildi. Erkek çocuklarının sayısı ise 220 bin 904 erkek çocuğun da eğitim sürecinde yer almadığı raporlara yansıdı.

Pandemi sonrası öğrenme kayıpları, yoksulluk, dijital uçurum ve erken yaşta evlilikler yüz binlerce kız çocuğunun eğitime erişimini engelleyen başlıca sorunlar olarak öne çıktı.

RAPORDA VAHİM RAKAMLAR

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanan "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması: 2021-2023 Güncellemesi"ni kamuoyuyla paylaştı.

CEİD’in çalışmasına göre, yoksulluk, pandemi sonrası öğrenme kayıpları, dijital uçurum, erken yaşta evlilikler, eğitim politikaları dikkat çeken sorunlar olarak sıralandı. Eğitime erişim aşamasında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 221 bin 739 kız ve 220 bin 904 erkek çocuğu eğitim sürecinde yer almadı.

Kız çocuklarının eğitimden ayrılma nedenleri arasında ev içi iş yükü, erken ve çocuk yaşta evlilik, ailenin uygun görmemesi gibi cinsiyet ayrımcılığına dayalı faktörler öne çıktı. TÜİK verilerine göre, 2021 yılında gerçekleşen resmi evliliklerin yüzde 2,3’ü 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarını kapsarken, aynı yaş grubundaki oğlanlarda bu oran yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Hem eğitim hem de istihdam yer alamayan kadınların oranı yüzde 30,1, erkeklerin ise yüzde 16,2 oldu.

Okullar açılırken tablo açıkça gösteriyor ki kız çocuklarının eğitim hakkı için toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalara ihtiyaç var. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, erken yaşta evliliklerin engellenmesi, dijital eşitsizliklerin giderilmesi, kız çocuklarının eğitime devamlılığının sağlanması, eğitim/mesleklerde cinsiyetçi kalıpların yıkılması ve kadınların karar mekanizmalarındaki temsiliyetinin artırılması acil konular olarak öne çıkıyor."

Kaynak: ANKA