2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak, e-kayıtlar ise 15 Eylül’e kadar tamamlanabilecek.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

