18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor: Yeni Dönem Fidanla Başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılanlarla birlikte 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte buluşuyor.

İLK DERS 'YEŞİL VATAN'

Yeni eğitim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek. İlk ders, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlenecek. Okullarda doğa sevgisinin geliştirilmesi, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yıl boyunca fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinlikler planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” kapsamında, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek. Ayrıca tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim yılı için 184 milyon 455 bin 297 ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırdı. Bunun yanı sıra, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Böylece okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine çıktı.

Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak tarihleri arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ 19 OCAK'TA

Yeni eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erecek, yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak tarihleri arasında olacak. İkinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak ve 26 Haziran’da tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart arasında gerçekleştirilecek.

