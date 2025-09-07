Bakan Göktaş Rakamları Açıkladı! Eğitim Öğretime 1.5 Milyar Liralık Yatırım: İşte Faydalanacak Kişiler

Eğitim ve öğretime devlet tarafından kaynak aktarılmaya devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1.5 milyar lira kaynak aktardıklarını duyurdu. Peki bu yardımlardan kimler faydalanacak? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Bakan Göktaş Rakamları Açıkladı! Eğitim Öğretime 1.5 Milyar Liralık Yatırım: İşte Faydalanacak Kişiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de kapsam ve miktar artırarak devam edeceklerini bildirdi.

Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının eğitim materyali yardımı başlığı altında öğrencilere ulaştırıldığını aktaran Bakan Göktaş, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş Rakamları Açıkladı! Eğitim Öğretime 1.5 Milyar Liralık Yatırım: İşte Faydalanacak Kişiler - Resim : 1

EĞİTİM ÖĞRETİME 1.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin de sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini, ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımının desteklendiğini anlatan Bakan Göktaş, yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapıldığını bildirdi.

Göktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet hâlindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini hatırlattı.

'AİLE YILI'NA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, "Aile Yılı’nda öğrencilerimizi aileleriyle bir araya getirmek için farklı destek programlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir." dedi.

Bakan Göktaş Rakamları Açıkladı! Eğitim Öğretime 1.5 Milyar Liralık Yatırım: İşte Faydalanacak Kişiler - Resim : 2

2025 Aile Yılı’nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan 64 milyon lira kaynak aktarıldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV’lere 2.5 milyar liradan fazla ilave kaynak aktarıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, aynı amaçla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için de yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında ilave kaynak aktarıldığının altını çizerek, tüm kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanıldığını belirtti.

Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık...Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık...Gözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemeleri Eğitim
Son Güncelleme:
Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi
Okan Buruk'un En Çok Korktuğu Şey Başına Geldi! Kara Haberi Canlı Yayında Verdi: Galatasaray'da Büyük Kayıp Kara Haberi Canlı Yayında Verdi
Anlaşma Tamam! Ali Koç 21 Yaşındaki Yıldızı Bir Dakika Bile Düşünmeden Takımdan Gönderdi Forma Giymeden Fenerbahçe'den Gönderildi
Kuyumcular Gram Altın ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakamı Duyurdu: 1 Ay İçinde Görecek.... Gram ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakam! 1 Ay İçinde...
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!