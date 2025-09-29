ÖSYM Duyurdu: Sağlık Personeli Alımı İçin Tercih Süreci Başladı

KPSS-2025/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel yerleştirmeleri için tercihler bugün başladı; adaylar 6 Ekim'e kadar ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapabilecek.

ÖSYM Duyurdu: Sağlık Personeli Alımı İçin Tercih Süreci Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sağlık sektörüne yeni soluk getirecek bir adım attı. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için KPSS-2025/5 yerleştirme sürecinde aday tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, yerleştirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine dayanılarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu da resmi olarak erişime açıldı.

Tercih işlemleri, bugün itibarıyla start aldı ve 6 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, yani "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA

ÖSYM
