ÖSYM Duyurdu: Sağlık Personeli Alımı İçin Tercih Süreci Başladı
KPSS-2025/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel yerleştirmeleri için tercihler bugün başladı; adaylar 6 Ekim'e kadar ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sağlık sektörüne yeni soluk getirecek bir adım attı. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için KPSS-2025/5 yerleştirme sürecinde aday tercihleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, yerleştirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine dayanılarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu da resmi olarak erişime açıldı.
Tercih işlemleri, bugün itibarıyla start aldı ve 6 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, yani "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.
Kaynak: AA