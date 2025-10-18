Yolun Karşısına Geçiyordu, Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Amasya’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hüseyin Koçaslan (60) hastanede hayatını kaybetti. Koçaslan’ın 2.08 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Amasya’da yürekleri sızlatan bir kaza meydana geldi. Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan’a (60) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Koçaslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

E.Ü. idaresindeki 05 EC 535 plakalı otomobil, kavşakta karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Koçaslan, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerde, yayanın kanında 2.08 promil alkol tespit edildiği belirlendi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü E.Ü.’nün polisteki ifadesinde, “Ani bir şekilde yola çıkan yayayı fark edemedim” dediği öğrenildi. Sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA

