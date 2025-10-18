Alkol ve Uyuşturucu Kullandı, Kurtarılamadı
Çorum’da alkol ve uyuşturucu madde aldıktan sonra fenalaşan 40 yaşındaki B.A., yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 17 Eylül’de Çorum’un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (40) isimli şahıs evinde alkol ve uyuşturucu madde aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan B.A., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu kullanımına ait aparatlar ve alkol şişeleri ele geçirildi. Yoğun bakımda yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, B.A.’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA