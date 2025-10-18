Alkol ve Uyuşturucu Kullandı, Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 17 Eylül’de Çorum’un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (40) isimli şahıs evinde alkol ve uyuşturucu madde aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan B.A., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu kullanımına ait aparatlar ve alkol şişeleri ele geçirildi. Yoğun bakımda yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, B.A.’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA