Alkol ve Uyuşturucu Kullandı, Kurtarılamadı

Çorum’da alkol ve uyuşturucu madde aldıktan sonra fenalaşan 40 yaşındaki B.A., yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Alkol ve Uyuşturucu Kullandı, Kurtarılamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 17 Eylül’de Çorum’un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (40) isimli şahıs evinde alkol ve uyuşturucu madde aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan B.A., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu kullanımına ait aparatlar ve alkol şişeleri ele geçirildi. Yoğun bakımda yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, B.A.’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sobayı Yakmak İstedi, Evi Yaktı! Sobayı Yakmak İstedi, Evi Yaktı!
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Erzurum’da Feci Kaza: Hemşireden Hayat Kurtaran Müdahale Erzurum’da Feci Kaza: Hemşireden Hayat Kurtaran Müdahale
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi