Van Gürpınar’da Kaçakçılık Operasyonu

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin kaportasına gizlenmiş bin 460 paket kaçak sigara ve 4 kilo kaçak çay bulundu. Beş şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gürpınar ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güzelsu Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Operasyonda, bir otomobilin kaportasına gizlenmiş bin 460 paket kaçak sigara ve 4 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen Y.K. (18) ile Irak uyruklu İ.H. (31), R.A.H. (24), K.H. (30) ve H.K.H. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

