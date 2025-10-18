Denizli’de Tekstil Fabrikasında Yangın: Büyük Hasar Oluştu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Fabrika büyük hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizli’de Tekstil Fabrikasında Yangın: Büyük Hasar Oluştu
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Zafer Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekstil fabrikasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi ve binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

