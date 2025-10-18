Hakkari Yüksekova’da Düğün Yolunda Kaza: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sevinçli bir düğün yolculuğu trajediye dönüştü. Dağlıca yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay, bugün (18 Ekim 2025) saat 15.00 sıralarında Yazılı Mahallesi’nde meydana geldi. Düğüne gitmekte olan aynı aileden C.T., G.T., D.T., Ç.T., T.T. ve H.T.’nin bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 31 AHB 74 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Yüksekova Belediyesi İtfaiye ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 6 kişiyi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA