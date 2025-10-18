Antalya’da Seyir Halindeki Traktörün Römorkunda Yangın Çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde hareket halindeki bir traktörün römorkunda yüklü saman balyaları yanarak kül oldu.

Antalya’da Seyir Halindeki Traktörün Römorkunda Yangın Çıktı
Olay, Akçaalan Mahallesi Sanayi bölgesinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorkundaki saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevleri fark eden sürücü, yangının araca sıçramasını önlemek için römorku traktörden ayırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

