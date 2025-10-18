Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Muğla genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-17 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı ilçelerde yürütülen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, iki hassas terazi ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 510 lira, 5 avro ve 17 gram ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan 11 kişi gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 17 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 13 kişiye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi, ithalatı ya da ihracatıyla ilgili suçlamalarla adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla
Antalya’da Seyir Halindeki Traktörün Römorkunda Yangın Çıktı Antalya’da Seyir Halindeki Traktörün Römorkunda Yangın Çıktı
Zonguldak Çaycuma’da Motosiklet Kazası: Genç Madenci Öldü Zonguldak Çaycuma’da Motosiklet Kazası: Genç Madenci Öldü
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi