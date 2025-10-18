Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-17 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı ilçelerde yürütülen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, iki hassas terazi ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 510 lira, 5 avro ve 17 gram ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan 11 kişi gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 17 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 13 kişiye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi, ithalatı ya da ihracatıyla ilgili suçlamalarla adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA