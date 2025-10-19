Naci Görür’den Hayati Deprem Uyarısı! ‘10 Yılda Biter’ Dedi, Yapılması Gerekenleri Sıraladı

Prof. Dr. Naci Görür, 14 milyon yıl önce oluşan deprem mekanizmasının uzun yıllar devam edeceğini hatırlatarak, yapılması gerekenleri sıraladı. “Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükumet yapsın. 10-15 senede de bitiririz” diyen Görür siyasileri sözlerini icraata dökmeleri için kürsüden sokağa davet etti.

Naci Görür’den Hayati Deprem Uyarısı! ‘10 Yılda Biter’ Dedi, Yapılması Gerekenleri Sıraladı
Türkiye’nin dört bir yanında “Büyük deprem mi geliyor?” korkusu yaşanırken deprem uzmanlarından da uyarılar ve hayati açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Deprem olmadan konuşmanın ve önlem almanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Naci Görür, milyonlarca yıldır süregelen deprem mekanizmasının bir doğa gerçeği olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Naci Görür

“TAM ZAMANI”

Depremi konuşmanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Görür “Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir” diyerek uyardı.

Dirençli kentler için yapılması gerekenleri sıraladı

YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Dirençli kentlerin altını çizen Görür yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlattı. Görür “Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekositem-çevre ve ekonomiyi deprem direncli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükumet yapsın. 10-15 senede de bitiririz” dedi.

“SİYASET YAPMAKLA OLMAZ”

Siyasilere de eleştirilerde bulunan Görür, sokağa inme çağrısı yaparak “Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz” diyerek tepki gösterdi.

Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli'Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli'Güncel

Korkutan Kütahya Depremi Sonrası Uzmanlardan Kritik Uyarı: 'Daha Büyüğünün Habercisi Olabilir'Korkutan Kütahya Depremi Sonrası Uzmanlardan Kritik Uyarı: 'Daha Büyüğünün Habercisi Olabilir'Güncel

