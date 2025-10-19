Özgür Çelik, CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nden Seslendi: 'Cesareti Olan Mindere'

CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede tek aday olan Özgür Çelik, kürsüde yaptığı konuşmada "Şu kadar yıllık CHP'liyim diyerek olmaz. İşte er meydanı burası! İşte minder burada! Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım!" dedi.

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. Kongre öncesi sabah 08.00 itibarıyla partililer ve görevliler salonda hazırlık yapmaya başladı. Delege ve parti üyeleri ise sabahın erken saatlerinde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini yaptı.

Kongrede tek aday olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kürsüde bir konuşma yaptı. Çelik konuşmasında, yargının siyaset için kullanıldığını söyleyerek "Hiçbir şey söylemedim bugüne kadar. Ama bugün tek bir şey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık CHP'liyim' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası! İşte minder burada! Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım!" çağrısında bulundu.

'ADAY OLUN EL Mİ YAMAN BEY Mİ GÖRELİM'

Özgür Çelik, isteyenin aday olabileceğini vurgulayarak "Bırakın siyasallaşmış yargının kararlarını. Gelin aday olun, el mi yaman bey mi yapan hep birlikte görelim. Öyle siyasallaşmış yargının kararlarının arkasına sığınıp baba ocağına gelip kadınların, gençlerin suratına gaz sıkıp insanları yaralamakla Cumhuriyet Halk Partili olunmaz" dedi.

Partide bir karmaşa olmadığını söyleyen Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş üç beş kişi vardır. Bir tarafta da bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır. Bir tarafta bir avuç oligark vardır bir tarafta halk vardır. Bir tarafta rantçılar vardır, bir tarafta halkçılar vardır. Bir tarafta kayyumlar vardır, bir tarafta seçilmişler vardır. Bir tarafta makam mevki düşkünleri vardır, bir tarafta da onların karşısında direnenler vardır. Bir tarafta Türkiye'nin azınlık iktidarı vardır, bir tarafta milletimiz vardır. Milletimiz bizimledir, milletimizle birlikte iktidara yürüyoruz!" ifadelerini kullandı.

