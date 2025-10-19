Özgür Özel'den Manisa'da Net Mesaj: 'Bir Devir Kapanacak, Yeni Bir Devir Açılacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Manisa İl Kongresi başladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye partililerin yoğun katılım gösterdi.

Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı

Kongre salonunda hayatını kaybeden önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı. Kongrede CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tek aday olarak seçime girdi.

Kongreye CHP'li isimlerden yoğun katılım gerçekleşti

Özel, 24 Eylül 2023’teki kongrede yaşanan moral düşüşüne atıfta bulunarak, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilgilerin ardından partide bir “duygusal kopuş” yaşandığını söyledi.

Özel, o dönemlerde seçmende umutsuzluğun hakim olduğunu, öğretmen evlerine gidenlerin azaldığını ve karşıdan bakışların değiştiğini anlattı.

KONUŞURKEN SESİ TİTREDİ

Manisa örneğini başarı hikayesi olarak vurgulayan Özel, Ferdi Zeyrek’le yaşadığı anıları anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Özel Zeyrek’in partinin birlikteliğine büyük katkı sağladığını belirterek, “Ferdi hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kardeşimizdi” dedi.

GÖZ DOLDURAN 'FERDİ ZEYREK' ANISI

Manisa'nın son seçilmiş il başkanının Ferdi Zeyrek olduğunu hatırlatan Özel Zeyrek ile anısını şöyle anlattı: Kurultay salonunda turlarken Özgür Başkan dedi ki 'İstanbul delegasyon orada' dedi. İstanbul belki 800 kişiyle salonda büyük bir destek veriyor. Köşeyi döndük, orada 2500 kişiyle Manisa vardı, siz vardınız. O sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. Özgür Başkan'a dönüp, "Bu da Manisa nasıl olmuş?" dedi.

Özel, Manisa’da sağlanan birlik sayesinde şehrin büyük oranda kazanıldığını ve bunun 47 yıllık bir değişimin parçası olduğunu ifade etti. Özel, il kongrelerinin büyük bölümünün tamamlandığını ve parti programının politika belgelerine dönüşeceğini söyledi.

Özel, yaklaşan kurultay ve ardından başlayacak yoğun seçim çalışmasını dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasına dönüştürme hedefini yineledi.

1000 günlük bir kampanya sürecinden söz ederek, Saraçhane’deki mitinge ilişkin anısını paylaşan Özel sert ifadelerle iktidara yüklendi.

TARİHİ SEÇİM KAMPANYASI VURGUSU

Özel “Bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan saldırganlardan kurtulduktan sonra yeni bir yürüyüşü çalışmayı başlatacağız. Şu anda programın ana sütunları politika belgelerine dönüştürülüyor. Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasını hep beraber yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

"BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Saraçhane mitinglerine ilişkin “Düşündüm ki 1000 günlük bir seçim kampanyası yapmak lazım. Bugün akşam Saraçhane’de otobüsün üzerine çıkacağım ve bir daha inmeyeceğim. Ki bu meseleyi onların çekip götürmeye çalıştığı mahkeme koridorlarından meydanlara taşıyabilelim. Bugün 1000 günün 210’uncu günündeyiz” diye konuşan Özel “Ne olursa olsun bu yürüyüşü bırakmayız. Biz bir adım geri gidersek bu millet susar. Geri adım atmayacağız bir adım da geri durmayacağız” diyerek seslendi.

"YENİ BİR DEVİR AÇILACAK"

Özel konuşmasını “Beni seven arkamdan gelsin. İktidara yürümeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız? Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin, ülkesini seven arkamdan gelsin” çağrısı ile sonlandırdı.

