KKTC Sandık Başında… İki Devletin Gücü mü, Federasyonun Hayali mi?
KKTC’de halk, cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçim, federasyon isteyenlerle iki devletli çözüm çağrısı yapanlar arasında geçiyor. Ersin Tatar, Türkiye destekli iki devlet modelini savunurken, Tufan Erhürman federasyonun tek çıkış yolu olduğunu belirtiyor. Gözler ilk turdan çıkacak sonuçlara çevrildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, 9. kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, ülke genelinde kurulan yüzlerce sandıkta devam ediyor.
777 SANDIK, 218 BİN SEÇMEN
Toplam 218 bin 313 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, vatandaşlar 777 sandıkta saat 18.00’e kadar oy kullanabilecek. Seçimin ilk turu bugün tamamlanacak ve oy sayımının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI SALT ÇOĞUNLUKLA SEÇİLECEK
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adayların geçerli oyların salt çoğunluğunu, yani yüzde 50+1’ini alması gerekiyor. İlk turda bu oranı hiçbir adayın yakalayamaması halinde seçim, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tura kalacak.
İkinci tur seçimleri, ilk turun ardından yedi gün içinde yapılacak ve kazanan isim KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı olacak.
7 ADAY YARIŞIYOR, BİRİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Seçimin ilk turunda oy pusulasında 8 isim yer aldı. Ancak 7. sırada yer alan bağımsız aday Hüseyin Gürlek, seçimlere bir gün kala Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte yarışta aktif olarak yer alan aday sayısı 7’ye düştü.
İşte oy pusulasındaki sıralama: "Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?
Beş yıldır KKTC Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ersin Tatar, Türkiye'nin de güçlü desteğiyle “iki devletli çözüm” modelinin savunucusu konumunda. Tatar, bu modelin Kıbrıs Türklerinin hak ve egemenliğini güvence altına alacağı görüşünde.
Öte yandan muhalefetin önde gelen ismi Tufan Erhürman, yaklaşık 50 yıldır süren müzakere süreçlerine rağmen sonuç alınamayan “federasyon” modelinden yana tavır koyuyor. Erhürman, iki devletli çözümün gerçekçi olmadığını ve Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı mağduriyetlerin sürmesine yol açacağını savunuyor.
SEÇİM GÜNÜNE ÖZEL YASAKLAR VE KURALLAR
KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sürecinin adil ve düzenli işlemesi için katı kurallar getirdi. 18 Ekim Cumartesi saat 18.00’den 19 Ekim Pazar saat 19.00’a kadar, radyo, televizyon ve tüm yayın organlarında seçimle ilgili haber, tahmin veya yorum yapılması yasaklandı.
Seçim günü, sandık çevresinde aday ya da siyasi parti sembolü taşıyan herhangi bir giysi, maske veya eşya kullanmak yasaklandı. Ayrıca, siyasi propaganda renklerini çağrıştıran kıyafet ve objeler de yasak kapsamına alındı.
ALKOL YASAĞI VE SİLAH TAŞIMA KISITLAMALARI
Seçim günü KKTC genelinde alkollü içki satışı ve umumi yerlerde tüketimi kesinlikle yasaklandı. Eğlence mekanları oy verme süresi boyunca kapalı kalacak, alkollü lokantalar ise sadece yemek servisi yapabilecek.
Emniyet güçleri haricindeki kişilerin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıması da yasaklandı.
GÖZLER İLK TUR SONUCUNDA
KKTC siyasetinde önemli rol oynayan bu seçim, ülkenin iç ve dış politikasında etkili olacak. Adayların özellikle Kıbrıs müzakereleri, Türkiye ile ilişkiler ve ekonomik reformlar konusunda ortaya koyduğu vizyon, seçmenin kararında belirleyici olacak.
Kaynak: AA