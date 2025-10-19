Yeni Trafik Yasası Yolda! İşte Ezber Bozan Ceza Sistemi, Bunu Yapana 46 Bin TL Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalanma anlarını sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı” notuyla paylaştı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerde ambulansın önünü kapatan aracın sürücüsü E.A.’nın, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında mevcut kanun kapsamında uygulanan 993 liralık cezanın yetersizliğine dikkat çekerek, yeni Trafik Kanunu teklifinde öngörülen yaptırımları hatırlattı.

EHLİYETLER 30 GÜN ALINACAK

Bakan Yerlikaya yeni yaptırımlara göre ambulansa yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerinin 30 gün süreyle geri alınacağını, araçlarının ise aynı süre boyunca trafikten men edileceğini söyledi.

“AMBULANSLAR ZAMANLA YARIŞIYOR”

Yeni yasa teklifine göre yalnızca ehliyet ve araç cezaları değil, tekrarlayan ihlallerde çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

Ayrıca, yasa teklifinde geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere ikinci kez aynı ihlali yapmaları halinde ehliyet iptali de gündemde.

Yerlikaya, “Ambulansların bir can taşıdığını, zamanla yarıştığını unutmayalım. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştiriyor olabilir. Bu tür sorumsuz davranışları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum” dedi.

YENİ YASA 6 AYDIR MECLİS’TE

Kamuoyunun yakından takip ettiği yeni trafik yasası, 6 ay önce TBMM’ye sunulmuş ve geçtiğimiz hafta itibarıyla görüşülmeye başlanmıştı. Yasanın, istisnai bazı hükümler dışında, kabul edilmesinin ardından 2 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

CEZALAR KATLANIYOR

Yeni teklif, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen ciddi cezalar içeriyor. İşte o cezalar:

Trafikte saldırgan tavır sergileyen sürücülere 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali,

Gürültülü araç kullanımına 16 bin TL ceza,

Aynı ihlali 1 yıl içinde 6 kez tekrarlayanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Hız limitini ciddi şekilde aşanlara 30 ila 90 gün arasında değişen ehliyet geri alma cezaları,

Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere ise 15 bin TL ceza uygulanacak.

Acil durum araçlarına geçiş izni vermeyenlere ise 46 bin TL’ye kadar para cezası ve 30 gün ehliyet geri alımı öngörülüyor.

