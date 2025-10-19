Dünyanın En Ünlü Müzesini Soydular! En Değerli Parçalar Gitti...

Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dev bir soygun yaşandı. Müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Kültür Bakanı Racgida Dati, çalınan parçaların "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

Dünyanın en ünlü müzelerinden Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, yaşanan hırsızlık skandalının ardından kapatıldı. Alınan bilgiye göre müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Olaya yakın bir kaynak, çalınan mücevherlerin değerinin hala belirlenmekte olduğunu belirtti.

Polis kaynakları, sayıları bilinmeyen hırsızların küçük testereyle donanmış bir scooter'la geldiklerini ve hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi. Fransız basını ise soyguncuların müzenin en değerli tarihi koleksiyonlarının sergilendiği Apollon galerisinde, İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi İmparatoriçe Josephine'e ait kolye, broş ve taç gibi mücevherleri çaldıklarını yazdı.

KÜLTÜR BAKANI: PAHA BİÇİLEMEZ ESERLER ÇALINDI

Fransa Kültür Bakanı Racgida Dati, soygunun sabah saatlerinde müze açıldığında gerçekleştiğini, herhangi bir saldırı olmadığını duyurdu. Bakan Dat, çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu vurguladı.

LOUVRE MÜZESİ

Louvre Müzesi (Musée du Louvre), Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri. Seine Nehri kıyısında yer alan müze, kültürel ve tarihi önemiyle de öne çıkıyor.

Fransız Devrimi sonrasında 1793 yılında müze olarak açılan bina, 12'nci yüzyılda kale olarak inşa edildi, daha sonra saraya dönüştürüldü.

İçinde 500 binden fazla sanat eseri bulunan müzedeki en değerli ve ünlü eserlerden biri ise Leonardo da Vinci'nin meşhur Mona Lisa tablosu.

