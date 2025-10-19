Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ünlülere yönelik gerçekleştirilen “uyuşturucu” operasyonuyla ilgili "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" dediği yazısına “Midemi bulandırıyorsun” diye yanıt veren İrem Derici’ye yeni yazısında sert sözlerle yüklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu madde kullanımı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların bulunduğu 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüpheliler, tıbbi incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.

AHMET HAKAN SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Soruşturmanın ardından Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Yazısında, operasyon kapsamındaki bazı ünlülerin davranış ve tavırlarının uyuşturucu kullanımını işaret ettiğini savundu:

“Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı.”

İREM DERİCİ’DEN AHMET HAKAN’A SERT TEPKİ

Ahmet Hakan’ın yazısına sosyal medya üzerinden yanıt veren şarkıcı İrem Derici, “Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya" demişti.

Derici, soruşturma kapsamında yapılan kan testinin ardından da sosyal medya hesabından Ahmet Hakan’ın geçmişte gündem olmuş bir fotoğrafını paylaşarak, “N’aber kız, yanar döner” ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN'DAN ÇOK AĞIR SÖZLER

Bugünkü köşesinde İrem Derici’nin tepkilerine cevap veren Ahmet Hakan, yazısında doğrudan Derici’ye yönelik bir iddiasının olmadığını belirtti.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

“Operasyona konu bazı ünlülerin tutum ve davranışlarına laf edilmiyor mu burada? Ediliyor. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili net bir iddia var mı bu yazıda? Yok. Şu kadarını söyleyeyim: Ben o yazıda bazı ünlülerin tavırlarını, küstahlıklarını, tuhaflıklarını eleştirmiştim. Bunu yaparken İrem Derici aklımın ucundan bile geçmemişti. Ancak bu yazıyı üzerine alıp yapılmadık terbiyesizlik, yapılmadık iğrençlik bırakmadı İrem Derici. Bu terbiyesizlikler, bu iğrençlikler üzerine artık şunu rahatlıkla söyleyebilirim: İrem Derici, öyle iğrenç, öyle rezil, öyle kepaze bir insan ki... Hiçbir yasaklı madde kullanmadan bu seviyesizliğe, bu terbiyesizliğe nasıl ulaşabiliyor, anlamak mümkün değil.

