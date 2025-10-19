Selahattin Demirtaş'ın 'Sürece' Dair Mesajı Ne? DEM Parti Eş Genel Başkanları Ziyareti Sonrası Açıkladı

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanları, Demirtaş’ın sürece ilişkin mesajını iletti. Demirtaş’ın sağlıklı bir barış süreci için “olumlu adımlar atılması ve yasal düzenlemelerin hızlandırılması” çağrısında bulunduğunu belirten Tülay Hatimoğulları “Bizler de tekrar diyoruz ki; bu süreçte atılacak önemli AİHM kararlarının hayata geçmesi” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Saat 10.00’da başlayan görüşmenin ardından, eş başkanlar saat 12.30’da cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

“AİHM KARARI UYGULANSIN”

Açıklamada ilk konuşan Tülay Hatimoğulları, Demirtaş’ın barış sürecine yönelik kararlı duruşunu vurguladı.

Hatimoğulları, Demirtaş’ın sağlıklı bir barış süreci için “olumlu adımlar atılması ve yasal düzenlemelerin hızlandırılması” çağrısında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Selahattin Demirtaş, ısrarla yaptığı vurgu; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların ve yasa yapma sürecinin hızlandırılması. Bizler de tekrar diyoruz ki; bu süreçte atılacak önemli AİHM kararlarının hayata geçesi ve Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani tutsakları serbest kalmalı. Cezaevinde, dört duvar arasında barışı desteklemekten öte dışarda bizlerle birlikte barış sürecine çok büyük katkıları olacak. AİHM kararı derhal uygulanmalıdır.

“İLK ADIM TUTUKLULARIN SERBEST KALMASIDIR”

Tülay Hatimoğulları’nın ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sürece ilişkin umutlarını dile getirirken, barış için somut adımların gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakırhan "Yeni sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar özgür olmayacaksa biz bu süreci, güveni nasıl toparlayacağız. En başta suçsuzlukları kesinleşmiş yoldaşlarımızın bir an önce bırakılması gerekiyor. Gerçekten bir süreç yürütüyor ve inanıyorsak bu sürece en büyük katkıyı sunacak arkadaşlarımızın cezaevinde tutulmasının bir anlamı yoktur. Barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakılmaları gerekiyor” dedi.

SIRADAKİ DURAK: KANDIRA CEZAEVİ

Edirne Cezaevi’ndeki temaslarını tamamlayan eş genel başkanlar, saat 14.30’da Kandıra Cezaevi’ne geçerek, burada tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

