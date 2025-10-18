DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, 19 Ekim'de Edirne ve Kandıra cezaevlerinde Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Demirtaş ile görüşme sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12.00’de basın açıklaması yapılacak.

Son Güncelleme:
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 19 Ekim Pazar günü tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı cezaevlerinde ziyaret edecek.

Ziyaret programına göre, saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşülecek. Ardından Eş Genel Başkanlar, saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak. Günün ikinci ziyareti ise saat 14.30’da Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’a olacak.

DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a Ziyaret - Resim : 1
Figen Yüksekdağ-Selahattin Demirtaş

TÜRKİYE AİHM KARARINA İTİRAZ ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararında, Selahattin Demirtaş’ın Kobani Davası kapsamında yeniden tutuklanmasını “hukuki açıdan sorunlu” bulmuştu. Türkiye ise karara itiraz ederek dosyanın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden görülmesini talep etti.

DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a Ziyaret - Resim : 2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da vatandaşla buluştu

DİYARBAKIR’DA ‘DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN’ ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a yaptığı ziyarette, bölge halkı tarafından “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı yükseldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş'a bir kişi, "Bu süreçte size inanmamızı istiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması lazım" dedi.

Bakanlık AİHM Kararına İtiraz Etti! Selahattin Demirtaş'ın Avukatından İlk Açıklama GeldiBakanlık AİHM Kararına İtiraz Etti! Selahattin Demirtaş'ın Avukatından İlk Açıklama GeldiSiyaset
DEM Parti'den Kritik 'Demirtaş' ve 'Yüksekdağ' ÇağrısıDEM Parti'den Kritik 'Demirtaş' ve 'Yüksekdağ' ÇağrısıSiyaset
Tahliye Beklentisi Artmıştı... Türkiye'den AİHM'e Kritik Demirtaş Başvurusu!Tahliye Beklentisi Artmıştı... Türkiye'den AİHM'e Kritik Demirtaş Başvurusu!Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ
Son Güncelleme:
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Diyarbakır'da Tansiyon Yükseldi! Belediye Başkanları Salonu Terk Etti Belediye Başkanları Salonu Terk Etti
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
CHP İzmir'de Tek Adaydı... Kürsüde Konuşurken Bayıldı CHP İzmir'de Tek Adaydı... Kürsüde Konuşurken Bayıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi