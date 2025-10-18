DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a Ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, 19 Ekim'de Edirne ve Kandıra cezaevlerinde Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Demirtaş ile görüşme sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12.00’de basın açıklaması yapılacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 19 Ekim Pazar günü tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı cezaevlerinde ziyaret edecek.
Ziyaret programına göre, saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşülecek. Ardından Eş Genel Başkanlar, saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak. Günün ikinci ziyareti ise saat 14.30’da Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’a olacak.
TÜRKİYE AİHM KARARINA İTİRAZ ETTİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararında, Selahattin Demirtaş’ın Kobani Davası kapsamında yeniden tutuklanmasını “hukuki açıdan sorunlu” bulmuştu. Türkiye ise karara itiraz ederek dosyanın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden görülmesini talep etti.
DİYARBAKIR’DA ‘DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN’ ÇAĞRISI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a yaptığı ziyarette, bölge halkı tarafından “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı yükseldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş'a bir kişi, "Bu süreçte size inanmamızı istiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması lazım" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi