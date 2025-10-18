Diyarbakır'da Tansiyon Yükseldi! Belediye Başkanları Salonu Terk Etti

Dicle Üniversitesi'nin açılış töreninde yoklama zorunluluğu nedeniyle izdiham yaşanınca protokole yer kalmadı. Davetli belediye eş başkanları yerlerinden kaldırılınca çıkan gerginliğin ardından eş başkanlar salonu terk etti.

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine yoklama zorunluluğu nedeniyle çoğu öğrenci geldi. Tıp ve Hukuk fakülteleri hariç üniversitenin tüm bölümlerine, törene katılımın zorunlu olduğu ve yoklama alınacağına dair mesajlar gönderilip salon dolduğunda bazı öğrenciler dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Öğrenci yoğunluğu, davetlilere ayrılan alanlarda da krize yol açtı. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün davetiyle törene katılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eş Başkanı ve Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Eş Başkan Leyla Ayaz ile Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, ön sıralarda oturtuldu.

TARTIŞMA SONRASI SALONDAN AYRILDILAR

CEGA Medya'nın haberine göre; bir görevlinin buranın “meclisten gelenlere” ayrıldığını söyleyerek başkanları yerinden kaldırmasıyla tartışma yaşandı. Başkanlar başka bir alana alınsa da kısa süre içinde salondan ayrıldı.

Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve yaklaşık 30 milletvekili, barış sürecine yönelik mesajlar verdi.

Kaynak: CEGA Medya

