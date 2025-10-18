AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz ağustos ayında CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi kentteki seçmenin tepkisine neden oldu. O günden beri tartışmalar gündemden düşmezken, son olarak AKP'nin Özlem Çerçioğlu yaptırdığı anket ortaya çıktı.

Ankette katılımcılara yöneltilen "Özlem Çerçioğlu neden AK Parti'ye geçmiş olabilir?" sorusuna, "Tutuklanmamak için” ve "Korktuğu için” diyenlerin oranı toplamda yaklaşık yüzde 30 oldu. "CHP'de siyaset yapma koşulları yoktu" diyenler yüzde 8, "Aydın'a hizmet etmek için geçti" diyenlerin oranı ise yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

ÇERÇİOĞLU'NA GÜVENİYOR MUSUNUZ?

Partiye geçişinden 1 ay sonra Genar Araştırma'nın yaptığı ankette, Çerçioğlu'na duyulan güvenin dibe vurması da dikkat çekti. Ankette "Özlem Çerçioğlu'na güveniyor musunuz?" sorusuna yalnızca yüzde 2,6 oranında katılımcı "evet" yanıtı verdi.

Çerçioğlu'nun gelecek seçimlerdeki durumuna ilişkin "Önümüzdeki seçimde Özlem Çerçioğlu AK Parti'den aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "evet" diyen CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,1, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 75,3 çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi