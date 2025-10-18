CHP İzmir'de Tek Adaydı... Kürsüde Konuşurken Bayıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir İl Kongresi, dramatik bir olaya sahne oldu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Salonda bulunan partililer ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kendine gelen Güç, kısa bir süre sonra yeniden kürsüye çıkarak konuşmasını sürdürdü.

NEDEN FENALAŞTI?

Olay sonrası açıklama yapan Güç, son iki gündür yoğun bir tempoda çalıştığını, yeterince uyuyamadığını ve düzgün beslenemediğini ifade ederek, “Bu nedenle fenalaştım, ancak şimdi iyiyim. Partimize hizmet için yola devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN SEÇİLDİ

Kongrede seçim süreci de tamamlandı. Toplam 650 il delegesinden 510’u sandık başına giderken, kullanılan oylardan 473’ü geçerli sayıldı. Çağatay Güç, geçerli oyların 447’sini alarak CHP İzmir İl Başkanı seçildi.

Kaynak: İHA