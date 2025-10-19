Diyanet’in Bütçesi Zirvede: 10 Devlet Üniversitesini Geride Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, hükümetin kaynak kullanımındaki önceliklerini bir kez daha ortaya çıkardı. Ali Erbaş döneminde sıkça eleştirilen yüksek harcamalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni başkan Safi Arpaguş’un yönetiminde de rekor bütçeyle yoluna devam ediyor.

2026 BÜTÇESİ 174 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Nefes'in haberine göre, Diyanet’e 2026 yılı için ayrılması teklif edilen bütçe, geçen yıla göre yüzde 34 artarak 174 milyar 389 milyon 341 bin TL’ye yükseldi. Bu bütçenin büyük kısmını personel giderleri oluşturdu. 148 milyar 799 milyon 693 bin TL personel maaşlarına ayrılırken, SGK prim giderleri 18 milyar 167 milyon 305 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 4 milyar 484 milyon 338 bin TL olarak belirlendi.

10 DEV DEVLET ÜNİVERSİTESİ GERİDE KALDI

Diyanet’in bütçesi, Türkiye’nin en iyi 10 devlet üniversitesinin toplam bütçesini dahi geride bıraktı. ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) verilerine göre, bu üniversitelerin toplam bütçesi yalnızca 135 milyar 881 milyon 575 bin TL’de kaldı.

Ankara Üniversitesi: 19.4 milyar TL

Hacettepe Üniversitesi: 18.2 milyar TL

İstanbul Üniversitesi: 17.7 milyar TL

Ege Üniversitesi: 16.1 milyar TL

Gazi Üniversitesi: 15.7 milyar TL

Atatürk Üniversitesi: 12.8 milyar TL

Cerrahpaşa Üniversitesi: 12.6 milyar TL

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 8.6 milyar TL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 8.5 milyar TL

Yıldız Teknik Üniversitesi: 5.7 milyar TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ BİLE ÜNİVERSİTELERİ GERİDE BIRAKTI

Diyanet’in yalnızca mal ve hizmet alım giderleri için ayırdığı 4 milyar 484 milyon TL’lik bütçe, Türkiye’deki 76 üniversitenin yıllık bütçesinden daha yüksek. Bu üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi önemli yükseköğretim kurumları da bulunuyor.

Kaynak: Nefes