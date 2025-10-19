Diyanet’in Bütçesi Zirvede: 10 Devlet Üniversitesini Geride Bıraktı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2026 için önerilen 174,3 milyar TL’lik rekor bütçe, Türkiye’nin en iyi 10 devlet üniversitesinin toplam bütçesini geçti. Sadece mal ve hizmet gideri, 76 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla. Eğitim kurumları geride kaldı.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, hükümetin kaynak kullanımındaki önceliklerini bir kez daha ortaya çıkardı. Ali Erbaş döneminde sıkça eleştirilen yüksek harcamalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni başkan Safi Arpaguş’un yönetiminde de rekor bütçeyle yoluna devam ediyor.
2026 BÜTÇESİ 174 MİLYAR TL’Yİ AŞTI
Nefes'in haberine göre, Diyanet’e 2026 yılı için ayrılması teklif edilen bütçe, geçen yıla göre yüzde 34 artarak 174 milyar 389 milyon 341 bin TL’ye yükseldi. Bu bütçenin büyük kısmını personel giderleri oluşturdu. 148 milyar 799 milyon 693 bin TL personel maaşlarına ayrılırken, SGK prim giderleri 18 milyar 167 milyon 305 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 4 milyar 484 milyon 338 bin TL olarak belirlendi.
10 DEV DEVLET ÜNİVERSİTESİ GERİDE KALDI
Diyanet’in bütçesi, Türkiye’nin en iyi 10 devlet üniversitesinin toplam bütçesini dahi geride bıraktı. ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) verilerine göre, bu üniversitelerin toplam bütçesi yalnızca 135 milyar 881 milyon 575 bin TL’de kaldı.
Ankara Üniversitesi: 19.4 milyar TL
Hacettepe Üniversitesi: 18.2 milyar TL
İstanbul Üniversitesi: 17.7 milyar TL
Ege Üniversitesi: 16.1 milyar TL
Gazi Üniversitesi: 15.7 milyar TL
Atatürk Üniversitesi: 12.8 milyar TL
Cerrahpaşa Üniversitesi: 12.6 milyar TL
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 8.6 milyar TL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 8.5 milyar TL
Yıldız Teknik Üniversitesi: 5.7 milyar TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ BİLE ÜNİVERSİTELERİ GERİDE BIRAKTI
Diyanet’in yalnızca mal ve hizmet alım giderleri için ayırdığı 4 milyar 484 milyon TL’lik bütçe, Türkiye’deki 76 üniversitenin yıllık bütçesinden daha yüksek. Bu üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi önemli yükseköğretim kurumları da bulunuyor.
