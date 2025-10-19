Kadıköy'de Facia! Arkadaşlarını Kurtarmak İçin Deniz Atladılar: Ölü ve Yaralılar Var

Kadıköy Rıhtım’da engelli bir kişi denize düştü. Onu kurtarmak isteyen 3 engelli arkadaşı daha suya atladı. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İddialara göre, aralarında iki işitme ve iki görme engelli bireyin bulunduğu arkadaş grubu, sabah saat 10.00 sularında iskele çevresinde dolaşırken içlerinden biri dengesini kaybederek denize düştü.

Kadıköy'de Facia! Arkadaşlarını Kurtarmak İçin Deniz Atladılar: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1
Olayın yaşandığı yer

ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Arkadaşlarının zor durumda olduğunu fark eden diğer üç kişi, suya atlayarak yardım etmeye çalıştı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile birlikte Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de Facia! Arkadaşlarını Kurtarmak İçin Deniz Atladılar: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2
4 arkadaş ekiplerin yardımıyla denizden çıkarıldı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarma çalışmaları sonucu sudan çıkarılan dört kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen işitme engelli birey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

9 Gündür Kayıp! Alzheimer Hastası EMEKLÖğretmen Sırra Kadem Bastı9 Gündür Kayıp! Alzheimer Hastası EMEKLÖğretmen Sırra Kadem BastıGüncel
Muğla’da Feci Kaza! Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 YaralıMuğla’da Feci Kaza! Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 YaralıGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kadıköy
Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor Oturuşunu Bile Değiştirmedi! Tepki Yağıyor
Ve Hayırlı Uğurlu Olsun! Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Hayırlı Olsun
Muğla’da Feci Kaza! Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı Muğla’da Feci Kaza! Tır ile Minibüs Çarpıştı... 1 Ölü, 10 Yaralı
Diyanet’in Bütçesi Zirvede: 10 Devlet Üniversitesini Geride Bıraktı Diyanet’in Bütçesi Zirvede: 10 Devlet Üniversitesini Geride Bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu