Kadıköy'de Facia! Arkadaşlarını Kurtarmak İçin Deniz Atladılar: Ölü ve Yaralılar Var

İddialara göre, aralarında iki işitme ve iki görme engelli bireyin bulunduğu arkadaş grubu, sabah saat 10.00 sularında iskele çevresinde dolaşırken içlerinden biri dengesini kaybederek denize düştü.

Olayın yaşandığı yer

ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Arkadaşlarının zor durumda olduğunu fark eden diğer üç kişi, suya atlayarak yardım etmeye çalıştı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile birlikte Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

4 arkadaş ekiplerin yardımıyla denizden çıkarıldı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarma çalışmaları sonucu sudan çıkarılan dört kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen işitme engelli birey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA-DHA