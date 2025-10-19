9 Gündür Kayıp! Alzheimer Hastası EMEKLÖğretmen Sırra Kadem Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’ın Küllük köyünde 9 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş’i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamlı şekilde devam ediyor. İlk günlerde 114 kişiyle sürdürülen çalışmalar, bugün itibarıyla 1000 kişilik bir ekiple genişletildi.

ARAMA GENİŞ ALANI KAPSIYOR

AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri ve çeşitli kamu kurumlarından oluşan ekipler, sadece Küllük köyüyle sınırlı kalmayıp çevredeki köyler, tarlalar, sulama kanalları ve kırsal alanlarda da arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgeye konuşlandırılan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve eğitimli arama köpekleri de çalışmalara destek veriyor.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililer, İslam Temeş’in bulunabilmesi için tüm olasılıkların değerlendirildiğini ve bölgedeki her karış alanın tarandığını ifade etti. Emekli öğretmenin sağlık durumu nedeniyle zamanla yarışıldığına dikkat çekildi.

HALKTAN YARDIM ÇAĞRISI

Kaybolma süreciyle ilgili bilgi sahibi olabilecek vatandaşlara da çağrıda bulunan güvenlik birimleri, Temeş’in yerinin tespiti konusunda en ufak bir bilginin dahi ilgili kurumlarla paylaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA