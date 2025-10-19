Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç'in Vefat Yıl Dönümü İçin Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 22'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Edoğan paylaşımında, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i ebediyete irtihalinin 22’nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Recep Tayyip Erdoğan
