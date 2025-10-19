Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç'in Vefat Yıl Dönümü İçin Anma Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Edoğan paylaşımında, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i ebediyete irtihalinin 22’nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi