İstanbul'da Bir Kadını Daha Katlettiler... Barışma Bahanesiyle Evine Girip Öldürdü

Türkiye’de kadın cinayetleri bitmek tükenmek bilmezken, bu kez vahşetin adresi İstanbul’un Beykoz ilçesi oldu. Aysel Karakoç(38), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak katledildi. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aysel Karakoç (38)

Dün akşam saatlerinde Beykoz Çubuklu’da meydana gelen olayda, İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

Dairede kadının çığlıkların duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aysel Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Katil Fethi Ş. yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA