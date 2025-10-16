İstanbul'da Bir Kadını Daha Katlettiler... Barışma Bahanesiyle Evine Girip Öldürdü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Fethi Ş. isimli şüpheli, barışma bahanesiyle evine girdiği Aysel Karakoç'u katletti. Fethi Ş. cinayetin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Türkiye’de kadın cinayetleri bitmek tükenmek bilmezken, bu kez vahşetin adresi İstanbul’un Beykoz ilçesi oldu. Aysel Karakoç(38), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak katledildi. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da Bir Kadını Daha Katlettiler... Barışma Bahanesiyle Evine Girip Öldürdü - Resim : 1
Aysel Karakoç (38)

Dün akşam saatlerinde Beykoz Çubuklu’da meydana gelen olayda, İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

Dairede kadının çığlıkların duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aysel Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da Bir Kadını Daha Katlettiler... Barışma Bahanesiyle Evine Girip Öldürdü - Resim : 2
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Katil Fethi Ş. yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kadın cinayetleri İstanbul Kadın
