3 Gün Boyunca Böcek Yedirip Dişlerini Kırdılar! Kan Donduran İşkence İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçede yaşayan Vedat Kurt (22), çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine gitti. Orada yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine ağabeyleri Kurt'a, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

3 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikayetçi oldu.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuksuz 4 sanık Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Savcılık mütalaasında; sanıkların eylemlerinin 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında değerlendirilerek, 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

'YARALAR İYİLEŞSİN DİYE AYLARCA REHİN TUTTULAR'

Gördüğü işkencenin çok ağır olduğunu vurgulayan Vedat Kurt, "4 kişi tarafından işkence gördüm. Fotoğraflarda görülüyor, bana hamam böceği yedirildi. Domuz bağı şeklinde bağlanıp, sabaha kadar işkenceye maruz kaldım. Şikayette bulunmamam için beni orada aylarca rehin tuttular, yaralarımın iyileşmesini beklediler. Beni hastaneye dahi götürmediler, eczanelerden edinilen yara iyileştirici merhem ve ilaçlarla vücuduma sürerek izleri kapatmaya çalıştılar. Herhangi bir darp izi kalmayana dek beni gözlem altında tuttular, sonra bıraktılar. Beni bıraktıklarında elimde delil kalmamıştı" şeklinde konuştu.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR'

Kurt, ifadesinin devamında da "Duruşmalar yıllardır devam ediyor. 14'üncü celseye gelindi ve Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Özellikle 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Benim taleplerim yaşadığım olaya ilişkin intikam amaçlı değil, bu kişilerin hak ettikleri cezayı alması ve benzer olayların başkalarının başına gelmemesi" dedi.

'ADALETİN TECELLİSİNE İNANIYORUM'

Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen Kurt, "Annemin yaşadığı acıyı ve bunun getirdiği yıkımı bizzat gördüm, bu davanın ibret olması ve hiçbir annenin evladının böyle bir şey yaşamamasını istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine güveniyorum. İnşallah taleplerimiz kabul edilir ve bir daha hiçbir aile böyle bir acı yaşamaz" diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

