Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi
Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Fatih Ürek ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ürek'in önlem amaçlı entübe edildiği kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Hakan Ural, ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında Ürek’in entübe edildiği iddiasını gündeme taşıdı.
Ural, "Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.
KALBİ 20 DAKİKA DURMUŞTU
Fatih Ürek, dün sabah kahvaltı ettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ürek’in kalbinin durduğu belirtilirken, kalbin 20 dakikalık müdahale sonucunda yeniden atmaya başladığı öğrenilmişti.
Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Kaynak: Kanal D
Son Güncelleme: