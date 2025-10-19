Mehmet Uçum’dan Çok Konuşulacak ‘Muhalefet’ Çıkışı: ‘En Rahat Türkiye’de Yapılıyor’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'de muhalefetin suç teşkil etmeyen her alanda özgürce hareket ettiğini savundu. “Demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye’de yapılıyor” diyen Uçum, demokrasi eleştirilerini dar ideolojik bakış olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve demokratikleşme sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uçum, "Terörsüz Türkiye’ye geçiş" ile "demokrasiyi geliştirme" süreçlerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Terörü sona erdirmek hiçbir ön şarta bağlanamaz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında Uçum, terörle mücadele sürecini “geçiş süreci”, demokratikleşme yönündeki adımları ise “demokrasiyi geliştirme süreci” olarak tanımladı. Bu iki sürecin organik bir bağ içinde olduğunu ifade eden Uçum, geçiş sürecinin “terörün kesin ve devamlı sona ermesi” amacına odaklandığını belirtti.

'YENİ ANAYASA' VURGUSU

“Geçiş sürecinin sınırları bellidir. Geçiş süreci Türkiye'deki ve bölgedeki Kürtlerin tamamına yönelik değildir” diyen Uçum, sürecin muhataplarını “münfesih terör örgütünün kurucusu, bağlı yöneticiler, ilgili iç ve dış siyasi mecralar ve hukuken temsilci kişiler” ile sınırladı.

Demokrasiyi geliştirme sürecinin ise geniş bir hukuk reformu ve yeni anayasa hedefi taşıdığını belirten Uçum, “Büyük bir hukuk reformu ve yeni anayasa hedefidir. Bunun için demokrasiyi geliştirme sürecinin özneleri Türk Milletinin tamamı, halkın tüm kesimleri ve her alandaki meşru temsilcileri, tüm demokratik kurumlar ve kuruluşlar, tek ve kolektif tüm kişilerdir” ifadelerini kullandı.

'EN RAHAT MUHALEFETLERDEN BİRİ TÜRKİYE'DE YAPILIYOR'

“Hedef demokrasiye geçiş değil, demokrasiyi güçlendirmektir” diyen Uçum, mevcut sistemin demokratik olmadığını savunan görüşleri eleştirdi. Uçum, “Oysa görüş ve eylem çeşitliliği açısından demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye’de yapılıyor." dedi.

Demokrasiye yönelik eleştirilere tepki gösteren Uçum, Türkiye’de demokratik alanın geniş olduğunu şu ifadelerle savundu: “Suç alanına girilmedikçe her kanattan muhalif, demokratik muhalefet alanında son derece rahat bir şekilde hareket ediyor. Türkiye’nin gerçeği budur.”

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve muhalefetin yerel seçim başarısını örnek gösteren Uçum, “Hangi askıda demokraside bunlar gerçekleşebilir?” diye sordu.

'DEMOKRASİ ASKIDA DEMEK DAR İDEOLOJİK BAKIŞ AÇISI'

Geçiş sürecinde atılacak adımların, hukuk sisteminin içinde yer alacağını vurgulayan Uçum, eleştirilerin ideolojik bakışlardan kaynaklandığını öne sürdü. Uçum, “Suç sayılan ifadeler ve fiiller isnadıyla yapılan soruşturmaları, hukuki tedbirleri ve suçu sabit olanlar için verilen cezaları ileri sürerek ‘demokrasi askıda’ demek, dar ideolojik bir bakış açısıdır” şeklinde konuştu.

'SÜRECİ İSTİSMAR ETMEK BÜYÜK SABOTAJ OLUR'

Uçum, geçiş süreci hukukunun demokratik hukukla bütünleşeceğini ve bu sürecin Cumhuriyetin kurucu ilkeleri üzerine inşa edilerek Türkiye’nin demokrasisini ileriye taşıyacağını ifade etti.

Uçum, demokrasi ve terör arasında bağ kuran söylemleri sert dille eleştirerek, bu tür yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uçum, “Bu arada 'Terör bitmesin veya terörü bitirmeyin çünkü henüz demokrasiye geçmedik' anlamına gelen yorumları yapmak aymazlıktır. Bu bakış açısında mevcut demokrasiyi inkar eden tavrın dışında daha önemli sorun, terörün demokrasi için yapılan bir eylem olduğu izlenimi vermesidir. Böyle bir bakışı hiç kimse kabul edemez. Terörü sona erdirmek hiçbir önşarta bağlanamaz. Terör hiçbir iyi hedefin aracı olamaz. Terörün bitmesi, hiç kimse için bir kayıp değildir, herkesin kazancı ve demokrasiyi geliştirmek için yüksek bir imkandır. Bu nedenle bu süreci istismar etmek en büyük sabotaj olur” ifadelerini kullandı.

