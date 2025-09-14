Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı! Kayyım ve Tutuklama Yeniden mi Değerlendirilecek?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kalıcı barış için devam eden süreçle alakalı "Gündeme gelen geçiş süreci kanunu önerisi geniş bir kabul görüyor" diyerek, mevcut durum için "tek, geçici ve özel bir kanun" yapılabileceğini ifade etti. Uçum, bazı terörle mücadele tedbirlerinin gözden geçirilmesinin istendiğini de belirterek, kayyım ve tutuklama gibi uygulamaların yargı mercilerince yeniden incelenebileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrıyla başlayan yeni süreç, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile Meclis çatısı altında devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerine ve yeni hukuki düzenleme ihtiyacına sık sık değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da yine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yazı yayımladı.

'KAYYUM VE TUTUKLULUĞU YARGI DEĞERLENDİRİR'

Terör örgütü PKK’yla bağlantılı aktif ve destek terör faaliyetlerinin bittiğinin ilan edildiğini söyleyen Uçum, "Türkiye içinde ilk aşamada PKK’yla bağlantılı aktif ve destek terör unsurlarına yönelik bazı terörle mücadele tedbirlerinin gözden geçirilmesi gündemi oluşuyor. Elbette bu gözden geçirme kayyum dahil idari işlemler ve tedbirler bakımından yürütmenin ilgili birimlerince yapılır. Yargısal süreçler, tutukluluk da içinde tüm tedbirler ve mevcut statüler yargı mercilerince incelenir. Hukuksal sınırlar içinde gelinen duruma uygun ne tür ilerlemeler olabileceği yetkili mercilerin dikkate alacağı bir konudur. Önemli olan bu gözden geçirmenin geçiş sürecine destek olmak ön şartıyla zamanında ve etkin yapılmasıdır" dedi.

Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı! Kayyım ve Tutuklama Yeniden mi Değerlendirilecek? - Resim : 1

'RUTİN DIŞI DÖNEM, RUTİN YAKLAŞIM OLMAZ'

Uçum, yazısında yeni yargı yılının başladığını hatırlatarak, "Gündeme gelen geçiş süreci kanunu önerisi geniş bir kabul görüyor. Daha önce ifade edilen hususları özetlemek gerekirse şunlar vurgulanabilir: Rutin dışı bir geçiş süreci söz konusudur. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun süreçle ilgili kanuni ihtiyaçlar konusunda TBMM’ye hukuk politikası önerme görevi de vardır. Komisyon buna beşte üç yani nitelikli çoğunlukla karar verebilir. Rutin dışı geçiş döneminin hukuku rutin yaklaşımlarla ele alınamaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı! Kayyım ve Tutuklama Yeniden mi Değerlendirilecek? - Resim : 2

'GEÇİCİ VE ÖZEL BİR KANUN YAPILABİLİR'

Bugün örgütün kendini feshettiği ve silahların yakılmasıyla silah bırakma aşamasına geçilen bir durum olduğunu vurgulayan Uçum, "Bu duruma uygun yeni bir düzenleme olması gerekir. Buna, teknik adı farklı konsa da, geçiş süreci kanunu diyebiliriz. Tek, geçici ve özel bir kanun yapılabilir. Kanun geçişte ihtiyaç duyulan toplumsal ve ekonomik hayata katılım ve bütünleşme hukuku, ceza ve infaz hukuku ile sosyal hukuk konularını kapsamalıdır" dedi.

Durumun aciliyetini işaret eden Uçum, "Bu kanunun ivedilikle ve olabildiğince geniş bir mutabakatla çıkması son derece önemlidir. Elbette geçiş süreci kanununun Anayasaya aykırı olmaması, milli hassasiyetlere ve kırmızı çizgilere uygunluğu tartışma dışıdır" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

