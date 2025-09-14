Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanması sonrası yaşananların tekrarlanmaması için CHP, bir önlem hazırlığı yapıyor. Yarın görülecek kurultay davasından çıkacak karara göre binlerce partili CHP Genel Merkezi'nde "direnişe" başlayıp 21 Eylül’deki olağanüstü kurultaya kadar binada kalacak.

Son dönemde CHP'ye yönelik soruşturma, operasyon ve kayyım uygulaması gibi hamleler hem parti hem de seçmenin tepkisine yol açarken, iptali talep edilen CHP kurultayı davası da yarın görülecek. CHP Genel Merkezi, hukuki mücadelenin yanı sıra demokratik yöntemlerle de “direnişe” hazırlanmaya başladı. İstanbul’daki kayyum kararı sonrası yaşananların Ankara’da da yaşanmaması için bazı planlar hazırlandı.

TANDOĞAN’DA 'GÖVDE GÖSTERİSİ'

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre; bu sabah 81 il başkanı Ankara’ya gidecek. Tandoğan Meydanı’nda saat 17.00’de gerçekleşecek miting için 81 ilden otobüs kaldırılacak. Yüz binlerce kişiyi Ankara’ya toplamayı planlayan CHP yönetimi, bunun "tarihin en büyük gövde gösterisi" olmasını bekliyor.

MİTİNG SONRASI MERKEZE GİDECEKLER

ABD’de Çay Partisi hareketinin başlattığı ve tüm dünyaya yayılan “Occupy Wall Street” (Wall Street’i işgal et” hareketini hatırlatan CHP’li kaynaklar, mitingin ardından binlerce partilinin CHP Genel Merkezi’ne geçeceğini ve geceyi orada geçireceklerini söyledi. Vatandaşların eyleminin “Occupy The CHP” yani “CHP’yi işgal et” hareketine dönüşeceği ifade edildi.

Diğer yandan kaynaklar, olası olumsuz kararlara karşı genel merkezde direniş başlayacağını ve kayyım atanan kişinin her kim olursa olsun partiye sokulmayacağını da vurguladı.

