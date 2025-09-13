Özgür Özel Eski İl Binası Önünden Seslendi: 'Polisle Giriyorlar, Biz Gelince Kaçıyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek için genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına gitti.

Özgür Özel'in toplantı öncesi açıklamaları şöyle:

"Binanın statüsüyle ilgili Türkiye'nin demokrasi ve bürokrasi tarihinin en açıklanamaz tutumu sürüyor. Partimizi defalarca reddedilmiş bir tedbir kararını aldıranlar buraya kayyum atadılar. O kayyum toplumdan ve partiden büyük tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yere polisin biber gazıyla copuyla bu binayı akıllarında yere geçirdiler. Siyasi partilerde tüzel kişilik Genel Merkez'in. Biz burayı genel başkan çalışma ofisi olarak belirledik ve adresi bildirdik ama İçişleri Bakanlığı, Valiliğe verdiği talimatla buranın adresini girdirmiyor. Adresi değiştirmek benim bileceğim iş. Ali Yerlikaya'ya şunu soruyorum: Burası İl Başkanlığı ise neden vatandaş gelip burada siyasi faaliyetlere katılamıyor. Eğer bu bina İstanbul İl Başkanlığı ise neden erişime kapalı, değilse burada sizin ne işiniz var? Polisin, kayyumun verdiği 30 meczubun ne işi var?

'POLİSLE GİRİYORLAR BİZ GELİNCE KAÇIYORLAR'

Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıyıdan geliyorlar. Binaya polisle geliyorlar, biz gelince kaçıyorlar. AK Parti İstanbul'da bizle baş edemiyor, siyasetimizi böyle engelliyorlar. Bu sabah da Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye'ye çökmeye çalışıyorlar, ihtiyaçları olan belediye meclis üyesi sayısı kadar kişiyi gözaltına alıyorlar. AK Parti seçimde kazanamadığı yerleri böyle mi almaya çalışıyor? Buralara mı düştünüz? Buradan bütün AK Partililere soruyorum: İçinize siniyor mu? 'Kazandık' diyor musunuz?"

'MÜCADELEYİ BIRAKIRSAK BİZE DE YAZIKLAR OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına da yanıt veren Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ses kaydında ne Özgür Çelik var ne başka biri. Oyu bize ver diyen de karşı listede aday. Adam kendisi zaten 196 tane delege yazıyorsun, 550-560 kişi aday zaten. Oyunu istedikleri de bugün AK Parti'ye katılıyor. Bugün Gaziosmanpaşa'da kasasından para çalınan birisi istifa etti. Gaziosmanpaşa'da iki kasa var birisi bizim belediyenin kasası. Bu sabah AKP'nin dolu kasası yüzünden ilçe başkanınız istifa etti. Evin oğlu kasayı çalmış, bunlar polise gitti paranın kaynağı gayrimeşru çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Oğlu soymasa haberimiz olmayacak. Size teslim olursak, sizi rezil etmeden İstanbul'daki mücadeleyi bırakırsak bize yazıklar olsun.

Millet bariyere de bakınca, Beykoz'a da Bayrampaşa'ya da, bizim elimiz temiz paçamız temiz. Bir bakın sizin paçanızdan ne akıyor? Utanılacak haldesiniz. Ne yaparsanız yapın buradayız, partimizin başındayız. Milletten aldığımız bayrağı yere bırakmayız."

Kaynak: Haber Merkezi