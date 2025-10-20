Kritik Zirvede Zelenskiy'den Macron'a 'Baskı' Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya üzerindeki baskının artırılması konusunu ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Macron ile yakın zamanda yüz yüze bir buluşma gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Zelenskiy, "Savaşı başlatana baskı yapmak çözümün anahtarıdır" diyerek, "Emmanuel ile tüm güncel diplomatik konuları ve ortaklarımızla son temaslarımızı ele aldık" açıklamasında bulundu.

TRUMP: YAPMALARI GEREKEN SAVAŞ HATLARINDA DURMAK

ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna’nın, çatışma hattında kalması gerektiğini ve mevcut toprak durumunun gelecekteki müzakerelere temel oluşturabileceğini savundu.

Zelenskiy ile yaptığı son görüşmeye dair çıkan haberlere yanıt veren Trump, "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak” ifadelerini kullandı.

